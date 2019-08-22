Международный фестиваль дронов пройдет в парке Горького 24 и 25 августа
Международный фестиваль дронов пройдет в парке Горького 24 и 25 августа, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Для проведения фестиваля Rostec Drone Festival выбрана именно эта площадка, потому что когда-то здесь находился макет космического корабля «Буран». Уточняется, что в столицу приедут 32 профессиональных пилота, среди которых будут участники из Испании, Германии, Франции, Белоруссии и других стран.
От нашей страны в мероприятии будут участвовать чемпион России 2018 года Кирилл Федукович и 16-летний Платон Максимов. Турнир продлится два дня. В субботу пройдет квалификационный этап, а в воскресенье состоятся гонки, плей-офф и заключительная часть.
Для пилотов уже подготовили двухуровневую трассу с подвесными конструкциями, а также тоннелем для зрителей. Все гости мероприятия смогут пройти по нему и увидеть соревнования, находясь в эпицентре событий.
Кроме того, на фестивале выступят с музыкальной программой DJ Claphead и чемпион России по битбоксу LekS, а также рэпер Santee.
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