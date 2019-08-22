Священный символ страны

Сегодня — День Государственного флага России.

Нет, государственный флаг — это не просто раскрашенный отрез плотной ткани, прикрепленный к древку. Это как маяк. Увидел его и понимаешь: вот оно, свое, наше, родное. Это понятно без слов всем, кто живет на территории России.

Что есть флаг? Это символ, но и маркер. Если триколор развевается на государственных учреждениях, над Кремлем, значит, все нормально, власть не переменилась и в городе — наши, а мы среди своих.

Чувство воодушевления охватывает при виде флага твоей страны, который медленно поднимается выше всех под звуки национального гимна на соревнованиях. Это значит, что наши сегодня на вершине пьедестала. Флаг, который развевается над башней танка или бронетранспортера, означает, что «обижать» эту технику не рекомендуется без опасности вступить в конфликт со всей страной, этот флаг использующей.

День государственного флага России на Поклонной горе Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»

Такой символ всегда должен быть на самом видном месте — впереди всех. Он как пасхальный благовест: это идут свои.

Большое горе — увидеть, как флаг твоей страны срывают, бросают на землю и топчут чужими злыми ногами. Дальше бежать уже некуда — случилась катастрофа. Это горе, которое тоже понятно всем. Бывает, еще и жгут под камерой. Да, этот символ не был взят в бою, а просто куплен, но и в этом случае не особенно приятно. Казалось бы, ну сорвали, ну ведь просто кусок текстиля. Нет, не просто. Есть вещи, символическое значение которых трудно переоценить. Для всех людей, населяющих государство, кем бы они ни были — богатыми, бедными, неучами, академиками, верующими, атеистами, — флаг означает одно и то же. Уважение, оказываемое этому символу, такое же, как и главе государства. Триколор охраняет почетный караул, его бережно несут, как драгоценность.

Флаг страны — неотъемлемый признак всех государственных праздников. Разумеется, этот символ требует к себе определенного уважения, воспитание которого является частью воспитания гражданственности. Мы хорошо видим это на примере США. С какой гордостью и трепетом украшают граждане свои дома звездно-полосатым полотнищем.

— Я не допускаю возможности, чтобы флаг моей страны коснулся бы земли, когда я вешаю его на дом по праздникам, — говорила одна простая американка в репортаже российского федерального канала. Много ли найдется таких людей среди наших соотечественников? Уверен, что много. Может быть, они не на виду и не попадают в камеры, но они точно есть. Сколько флагов России развевалось на улицах во время чемпионата мира по футболу? А были и те, кто вывешивал их и на окнах квартир, на балконах. Это было символом сопричастности к победе. Потому вспомнить лишний раз о нашем триколоре очень полезно.

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