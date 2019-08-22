Новая Москва выполнила годовой план по вводу нежилой недвижимости

План по вводу нежилой недвижимости в Троицком и Новомосковском округах выполнен досрочно, сообщил в четверг, 22 августа, руководитель столичного Департамента развития новых территорий Владимир Жидкин. По его словам, вместо запланированных 580 тысяч квадратных метров нежилой недвижимости уже введена 641 тысяча «квадратов».

— В основном это объекты для создания новых рабочих мест и социальная инфраструктура, — отметил он. — Две школы и два детских сада уже сданы, и в ближайшее время к ним добавится еще несколько социальных объектов.

Всего, по словам Владимира Жидкина, до конца года на присоединенных территориях прибавится еще не менее 150 тысяч квадратных метров нежилой недвижимости.

Рассказал глава ведомства и о планах застройщиков. Им выдано 168 разрешений на строительство многоэтажек.

— Сейчас в ТиНАО экспонируется 7,9 тысячи лотов — это примерно пятая часть от общемосковского объема, — сообщил он.

В целом за последние три года интерес покупателей к Новой Москве стабильно увеличивается. Эксперты связывают эту тенденцию с ценовой доступностью. Средняя стоимость первичной недвижимости в ТиНАО сейчас составляет 120,1 тысячи рублей за «квадрат» против 168 тысяч рублей в «старых» границах города.

По словам Владимира Жидкина, инфраструктура в Новой Москве интенсивно обновляется, из-за этого повышается стоимость жилья.

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