Ученые предложили изготавливать из стеблей борщевика аккумуляторы
Российские ученые сообщили, что стебли борщевика можно использовать в качестве материала для изготовления аккумуляторов. По словам специалистов, после некоторой обработки растение по своим свойствам соответствует указанным задачам.
Дело в том, что стебли борщевика состоят из твердой коры и мягкого внутреннего сердечника. Последний, в свою очередь, похож на губку, образующую разнообразную пористую структуру.
Именно такая конструкция подходит в качестве основы для накопителя с целью использования углеродного материала, передают результаты исследования «Известия».
Применение борщевика является актуальной проблемой. Дело в том, что сорняк крайне быстро распространяется по территории России. С 1 ноября 2018 года вступила в силу статья закона о штрафе для тех собственников земельных участков в Подмосковье, которые не ведут борьбу с этим растением.
Выводы ученых могут быть использованы для оптимизации работ по культивации борщевика.
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