Автомобили пятерых нарушителей правил парковки эвакуировали по 5 раз с начала года
Администрация московского парковочного пространства (АМПП) сообщила об эвакуации автомобилей пятерых водителей Москвы. Они парковались с нарушением правил дорожного движения.
Автомобили были эвакуированы с Пресненской набережной, Новоясеневского проспекта, улицы Верхние Поля и других.
— Каждый из этих пяти автомобилистов как минимум три раза парковался там, где в прошлый раз у него эвакуировали машину, а кое-кто — и все пять раз. Помимо штрафа за парковку в неположенном месте, этим водителям приходится также тратить время и деньги для того, чтобы забрать авто со спецстоянки, — отметили в пресс-службе АМПП.
Водителей призвали быть внимательными и оставлять автомобили только в разрешенных для этого местах, поскольку машина, припаркованная с нарушением правил, мешает участникам дорожного движения.
Решение об эвакуации принимают инспекторы ГИБДД или МАДИ.
Информацию о парковочном пространстве можно получить по телефону 8 (495) 539-54-54. Также можно набрать комбинацию 3210 с мобильного телефона.
Читайте также: Две парковки в центре Москвы закрыли из-за проведения праздничных мероприятий