Названы негативные последствия употребления спиртного перед сном
Директор одной из американских компаний по экспорту элитного вина Том Гиринг рассказал о последствиях чрезмерного употребления алкоголя перед сном. По его словам, увлечение спиртным крайне негативно влияет на ночной отдых.
Он заявил, что злоупотребление алкоголем в целом чревато серьезными психологическими расстройствами — от бессонницы до депрессии.
Многие люди ошибаются, говорит Гиринг, когда считают вино и другие спиртные напитки чем-то успокаивающим и подходящим для употребления перед отходом ко сну. Всего два бокала — и ритм внутренних часов, чередующийся между усталостью и возбуждением, будет нарушен.
— Также алкоголь плохо воздействует на фазу быстрого сна. Она характеризуется большим количеством сновидений и движений тела. После нарушения о хорошем самочувствии утром не может быть и речи, — приводит слова директора винной компании издание Express.
Также, по словам Гиринга, алкоголь перед сном может привести к храпу, связанному с риском инсульта.
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