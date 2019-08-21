Минздрав порекомендовал продукты от стресса
Специалисты Министерства здравоохранения рассказали, как защититься от стресса, скорректировав рацион питания.
Чтобы избежать стрессового состояния, рекомендуется регулярно употреблять в пищу темный шоколад, орехи, бананы и имбирь. При этом эксперты советуют питаться регулярно, избегая перекусов на ходу. Не советуют также пытаться снять стресс с помощью алкоголя и табака — это лишь навредит здоровью.
Помощь в профилактике стресса способна оказать и физическая активность — плавание, йога. Специалисты советуют также практиковать аутотренинг и применять различные техники релаксации.
Наконец, важное значение имеет общий режим дня: своевременный и достаточный сон, чередование периодов активного труда и отдыха, цитирует РИА Новости рекомендации Минздрава.
Ранее главный внештатный специалист Департамента здравоохранения по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Москвы Андрей Тяжельников рассказал, как пережить предстоящую осень без стресса и болезней.
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