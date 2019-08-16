Москвичам рассказали, как пережить осень без стресса и болезней
Для снижения активности вирусов и профилактики ОРЗ при посещении людных мест стоит брать с собой носовой платок, смоченный маслом чайного дерева, можжевельника, кедра или хвои.
Такой совет столичным жителям дал главный внештатный специалист Департамента здравоохранения по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Москвы Андрей Тяжельников.
По словам эксперта, использование вышеуказанных народных средств может быть очень эффективно с наступлением холодов.
— В их составе есть биологически активные вещества, имеющие способность убивать бактерии и грибки, снижая активность вирусов, — передает слова Тяжельникова агентство городских новостей «Москва».
Также специалист дал совет относительно того, как бороться со стрессом. Масла лаванды, апельсина, иланг-иланга, мяты, бергамота и розы, обладают успокаивающим действием. Их полезные свойства помогут расслабиться, а приятный аромат поднимет настроение.
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