Врачи назвали безопасную для здоровья норму меда
Медики в преддверии Медового Спаса, который православные христиане отмечают 14 августа, рассказали, сколько меда можно употребить в сутки без ущерба для здоровья.
Как отметил профессор кафедры поликлинической терапии Сеченовского университета, доктор медицинских наук Алексей Буеверов, максимальная суточная доза составляет две столовые ложки меда, причем лучше съесть его в первой половине дня, а затем вести активный образ жизни.
При том врач-диетолог, терапевт Елена Тихомирова указала, что польза меда во многом преувеличена, поскольку для получения реального эффекта нужно съесть его очень много, что при высокой калорийности данного продукта не пойдет на пользу.
Тихомирова также отметила, что распространенная привычка класть мед в горячий чай убивает полезные свойства продукта, сообщает РИА Новости.
Ранее ученые заявили, что мед является самым полезным продуктом. По их словам, всего одна ложка этого сладкого лакомства в день способна заметно улучшить здоровье.
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