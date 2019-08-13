Чего нельзя есть в Медовый спас

Православные христиане 14 августа отмечают Медовый Спас. По традиции в этот день в храмах совершается освящение воды и меда нового сбора, пекутся медовые пряники, блины и пироги.

По словам настоятеля столичного храма Святого Феодора Студита у Никитских ворот протоиерея Всеволода Чаплина, Медовый Спас становится началом Успенского поста. Он длится две недели, до праздника Успения Божьей матери.

— Медовый Спас возник в Константинополе в IX веке нашей эры. Церковное название его — «Изнесение честных древ Животворящего Креста» — восходит к традиции нести крест по улицам Константинополя с молитвой о предотвращении болезней и эпидемий, которые обычно случались в конце лета. В этот день освящают воду и мед нового урожая, а накануне совершается поклонение кресту во время вечернего богослужения и утрени. В этот день хорошо прийти на литургию, — подчеркнул священнослужитель.

Фото: Анна Иванцова, «Вечерняя Москва»

В Медовый Спас вспоминается победа императора Восточной римской империи Мануила Комнина над сарацинами в 1164 году. В тот же день владимирский князь Андрей Боголюбский нанес поражение волжским булгарам. Считается, что, узнав о таком совпадении, решено было установить празднование этой даты. Поминаются и ветхозаветные мученики Маккавеи, почитаемые и иудеями, и христианами — лидеры восстания евреев против сирийских греков в 166–160 гг. до Рождества Христова.

— Поэтому на Медовый Спас особо чтят победы приверженцев истинной веры над врагами, — заявил Чаплин.

На Украине, в Белоруссии, на западе России, а также у сербов, болгар, македонцев этот день в большей степени посвящен памяти Маккавеев. Народная этимология переосмыслила название праздника в связи с маком, который созревает к этому времени. Также пекут постные пироги, рулеты, булочки, пряники с маком и медом, которые называются маканцы или мачники.

Протоиерей Александр Ильяшенко сказал корреспонденту «ВМ», что в этот день лучше воздержаться от всяких развлечений, чтобы больше сил отдать духовной жизни. Отмечать светские праздники, например день рождения, лучше после поста. В Медовый Спас нельзя забывать о помощи Бога и о том, что наши грехи, ссоры и споры отталкивают от нас божью благодать.

Фото: Официальный Twitter Сергея Собянина (https://twitter.com/MosSobyanin)

КСТАТИ

Успенский пост, первый день которого попадает на Медовый спас, по строгости сопоставим с Великим. Рыбу дозволено есть только 19 августа по новому стилю, в остальные дни стоит употреблять растительную пищу. Единственным послаблением на Медовый спас станет выпечка с медом и маком.

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