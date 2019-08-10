Конкурсы и чаепитие: как в Москве отметят три августовских спаса
Москвичи и гости столицы смогут поучаствовать в семейных праздниках, посвященных трем августовским спасам — Медовому, Яблочному и Ореховому. Мероприятия пройдут в городских парках с 14 по 29 августа.
В парке «Покровское-Стрешнево» 14 августа в 11:00 посетителей ждут тематические конкурсы, викторины и мастер-классы. В этот же день экоцентр «Скворечник» приглашает всех желающих отметить Медовый Спас за чашкой чая.
В парке «Ветеран» в Серебряном бору 18 августа в 18:00 пройдет праздник «Наливные яблочки», где расскажут интересные факты об истории Яблочного Спаса.
В экоцентре «Царская пасека» 25 августа в 12:00 состоится семейный праздник. Гости поучаствуют в различных играх, конкурсах и викторинах.
В парке «Покровское-Стрешнево» 29 августа в 11:00 пройдет фольклорный праздник «Ореховый Спас». В рамках мероприятия жители столицы смогут изготовить поделки из орехов. В тот же день в 15:00 в экоцентре «Скворечник» всех желающих ждут на чаепитии, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.
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