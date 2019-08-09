Концерты, еда и стрит-арт: что посетить москвичам 10 и 11 августа

На предстоящих выгодных москвичи смогут посетить множество развлекательных и познавательных материалов на любой вкус.

Арт-уикенд

В центре Москвы, сразу на нескольких площадках пройдет фестиваль современного искусства EverArt Weekend. Участниками фестиваля станут 30 музеев и галерей, свои работы представят 300 художников. Посетители смогут увидеть около 10 тысяч картин, фотографий, скульптур. Участие во всех мероприятиях бесплатное, но понадобится предварительная регистрация.

Ритм города

Фото: Официальный сайт ВДНХ

В эту среду на ВДНХ стартовал фестиваль уличной культуры «Ритм моего города». Он продлится до 7 сентября. В программе фестиваля — выставки, концерты, выступления современных танцоров и экстремальных спортсменов. Каждая неделя будет посвящена определенной теме. На этот раз гости познакомятся со стрит-артом. Прямо на ВДНХ 48 художников нарисуют граффити в честь 80-летия выставки.

Кубок по «городкам»

Фото: Пелагия Замятина, "Вечерняя Москва"

В субботу стартует Кубок Мэра по городошному спорту. В течение недели соревнования пройдут на нескольких площадках — в музее-заповеднике «Коломенское», в парке «Братеевская пойма», а также на территории образовательного комплекса «Воробьевы горы». В состязаниях примут участие более 150 спортсменов из России, Германии, Финляндии, Белоруссии, Эстонии, Латвии, Молдовы, Киргизии и Израиля. В списке дисциплин — классические городки, еврогородки и финские городки. Пройдут юношеский турнир по классическим городкам, турнир семейных команд, а также турнир среди преподавателей.

День физкультурника

Фото: сайт спорткомплекса Лужники

В «Лужниках» отметят День физкультурника. В празднике примут участие более четырех тысяч спортсменов, медиков и строителей. Участники пройдут от Южного спортивного центра до центральной площади, где выступят почетные гости. После шествия начнутся соревнования Спартакиады строителей и Спартакиады трудящихся Москвы — семейные эстафеты, перетягивание каната, состязания по легкой атлетике, армспорту, дартсу, поднятию гири, шахматам, настольному теннису, волейболу и мини-футболу.

Воздушные гимнасты

Фото: Сайт Парка Горького

В Парке Горького в субботу стартует фестиваль воздушной гимнастики. Более ста спортсменов из Санкт-Петербурга, Таллина, Калуги и Минска примут участие в фестивале. На мастер-классах гости старше четырех лет смогут совершить полет на воздушной трапеции или попрыгать на батуте. Вход свободный. Участие в мастер-классах по билетам — их можно приобрести на месте в специальном шатре.

Хип-хоп в Парке Горького

Фестиваль хип-хоп-культуры Nordance Battle. Еще один фестиваль в Парке Горького — два дня здесь будут звучать ритмы хип-хопа. В Москву приедут танцоры и музыканты из городов России, Швеции и Финляндии. Для гостей подготовили брейк-данс-баттлы, диджей-сеты, выступление группы Amazing’ Five, мастер-класс по стрит-арту, соревнования по скетчингу и множество других развлечений.

Мясо и ритм

На третьем за эти выходные фестивале в Парке Горького — Meat & Beat — будет много музыки и вкусной еды. Самые популярные трендовые артисты представят свои хиты — Егор Крид, группа «Градусы», Клава Кока, Бьянка, Amchi, MC Doni. Оба дня будут работать фуд-корты с мясными блюдами, приготовленными поварами лучших столичных ресторанов.

Творчество и еда в одном «Флаконе»

Двухдневный Московский фестиваль творчества пройдет и на дизайн-заводе «Флакон». Посетить можно будет более 50 творческих мастер-классов, лекций и семинаров. На всей территории пройдут разнообразные перфомансы. Все желающие смогут поучаствовать в спортивных занятиях или научиться петь вместе с Нани Евой. На одной из площадок развернется ярмарка — свои работы привезут мастера со всей России. Также на фестивале можно будет оценить авторскую кухню. Часть музыкального перфоманса станут выступления групп «Мураками» и «Бобры», а также певица Мара.

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