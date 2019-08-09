Москвичи смогут посетить лекции «Профессии в действии» в парках города

Москвичи смогут посетить лекции «Профессии в действии» с 11 августа по 13 октября. Представители разных профессий расскажут об особенностях своей работы: от дрессировщика гепардов до эколога.

— На этих встречах с представителями разных профессий дети и их родители смогут узнать много нового и интересного. Цель нашего проекта — вдохновить мальчишек и девчонок на поиски своего призвания. Все желающие смогут задать специалистам свои вопросы и пообщаться в неформальной обстановке, — рассказали в пресс-службе Мосгорпарка.

В парке искусств «Музеон» с гостями побеседует знаменитая дрессировщица гепардов Дарья Костюк. За свою карьеру в цирке она воспитала 11 диких кошек. Костюк расскажет, чем этот вид животных отличается от домашних питомцев и поделится секретами о том, как их приручить.

Другая лекция пройдет в парке «Северное Тушино». В музее истории ВМФ горожане встретятся с водолазом Максимом Дробышевским. Жители столицы смогут узнать много интересного об этой профессии и о том, какие качества нужны человеку для работы на большой глубине.

В летнем кинотеатре парка «Фили» пройдет встреча с экологом Кириллом Антоновым. Москвичи и их дети узнают о влиянии человека на окружающую среду. Им напомнят, почему нужно беречь природу.

А тем, кто желает узнать секреты сыроварения и фермерства, стоит прийти в сад имени Баумана. На сцене «Ракушка» пройдет лекция сыровара Олега Сироты. Он расскажет об истории появления всеми любимого продукта и о том, как готовят сыр в наши дни.

Подробности о мероприятиях можно узнать на официальном сайте мэра Москвы.

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