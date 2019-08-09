Современное искусство и уличная культура: куда пойти москвичам в выходные

Москвичи смогут посетить фестиваль современного искусства, поучаствовать в семейном перетягивании каната и попробовать блюда лучших поваров столицы в эти выходные.

Одним из главных мероприятий 10 и 11 августа станет фестиваль современного искусства EverArt Weekend. Он встретит гостей на нескольких площадках города. В фестивале примут участие 30 музеев и галерей, свои работы представят 300 художников, можно будет увидеть более 10 тысяч картин, скульптур и фотографий.

Еще одно яркое событие выходных — фестиваль уличной культуры «Ритм моего города». Он стартовал в среду, 7 августа, на ВДНХ и продлится до 7 сентября. В программе — выставки, концерты, перформансы, выступления современных танцоров и экстремальных спортсменов.

А для любителей спорта в субботу стартует Кубок мэра по городошному спорту. В течение всей недели соревнования пройдут на нескольких площадках: в музее-заповеднике «Коломенское», в парке «Братеевская пойма» и на территории образовательного комплекса «Воробьевы горы».

В мероприятии примут участие более 150 спортсменов из России, Германии, Латвии, Молдовы, Киргизии и Израиля и других стран. Среди дисциплин — классические городки, еврогородки и финские городки.

Ну а после занятий спортом можно и подкрепиться, отправившись на фестиваль Meat&Beat в парк Горького, где выступят Егор Крид, Полина Гагарина, группа «Градусы» и многие другие. Оба дня будут работать фуд-корты с мясными блюдами, авторами которых станут повара лучших московских ресторанов.

Подробную информацию о мероприятиях можно узнать на официальном сайте мэра Москвы.

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