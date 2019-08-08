Бесплатные экскурсии по столичным садам пройдут в рамках фестиваля «Цветочный джем»
Шесть бесплатных экскурсий в рамках фестиваля «Цветочный джем» пройдут в Москве с 12 по 22 августа.
Жители и гости столицы смогут прогуляться по садам — финалистам одноименного открытого международного конкурса городского ландшафтного дизайна и узнать о них много интересного. Об этом сообщили в пресс-службе «Цветочного джема».
Посещение экскурсий рекомендовано для взрослых и детей от десяти лет. Каждый маршрут рассчитан примерно на 2–2,5 часа.
Участники прогулок смогут увидеть примеры современных ландшафтных решений для города, самые разнообразные и красивые цветы, а также живые растения. Кроме того, горожане и гости столицы узнают о видах садов, посещение которых может быть полезно для детей с особенностями развития.
Посетить экскурсии в рамках «Цветочного джема» можно будет возле парка Горького, метро «Добрынинская», улицы Арбат, платформ «Таганская», «Сухаревская», «ВДНХ» и не только.
Начало каждой прогулки запланировано на 11:00. Экскурсии пройдут 12, 14, 16, 18, 20 и 22 августа.
Напомним, что фестиваль «Цветочный джем» открыл свои площадки в столице 20 июня. Мероприятия проходят в Москве третий год подряд.
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