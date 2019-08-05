Конкурс любительских цветников пройдет в Москве 8 августа
Любительский конкурс цветников состоится в столице в рамках фестиваля «Цветочный джем». Регистрация на участие открылась в понедельник, 5 августа. Об этом рассказали в оргкомитете цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».
— 8 сентября создать собственный оригинальный цветник смогут все желающие — и не только москвичи, но и жители всех других российских городов. Событие охватит весь город — 1475 площадок, — отмечается в сообщении.
В четверг, 8 августа, будут проведены сразу два конкурса: утренний и вечерний.
В начале мероприятия каждый участник получит растения, садовые инструменты для работы и таблички для последующего голосования. Клумбы будут создаваться из цветов, адаптированных к условиям столичного региона. Лучшие цветники выберут сами конкурсанты.
Участие в конкурсе бесплатное, пройти регистрацию можно заранее на официальном сайте фестиваля «Цветочный джем» или в день мероприятия при наличии свободных мест.
Напомним, открытый международный конкурс-фестиваль городского ландшафтного дизайна «Цветочный джем» проходит в Москве в третий раз.
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