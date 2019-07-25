Москва возглавила рейтинг самых цветочных городов России
Эксперты туристической отрасли провели опрос, на основе результатов которого составили рейтинг самых цветочных городов России. Опрос приурочен ко Дню флориста, который отмечается 24 июля.
Москва стала лидером рейтинга с 35 процентами голосов респондентов. Далее следуют Санкт-Петербург (26 процентов), Казань (14 процентов), Екатеринбург и Нижний Новгород (по девять процентов).
Как отмечает аналитическое агентство «ТурСтат», с 20 июня в Москве проходит фестиваль «Цветочный джем», а в парке «Музеон» с 10 по 21 июля прошел фестиваль цветов и садов Moscow Flower Show.
Ранее сообщалось, что свыше 12 миллионов туристов останавливались в столичных гостиницах в течение прошлого года.
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