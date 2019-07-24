Москва возглавила рейтинг туристических предпочтений пенсионеров
Самым популярным направлением авиаперелетов в 2018 году среди людей старше 65 лет стала Москва.
Как подтвердили специалисты сервиса по поиску авиабилетов Aviasales, 27 процентов пенсионеров, опрошенных экспертами, летают в Москву.
В топ-5 рейтинга предпочтений пожилых туристов вошли также Санкт-Петербург (7 процентов), Симферополь (6 процентов), Минеральные Воды (2,5 процента, Сочи (2,3 процента).
При этом в десятке самых популярных направлений оказались лишь два иностранных города: Тель-Авив (2,3 процента) и Ереван (1,6 процента), сообщает «Лента.ру».
Отметим, ранее Москва стала лидером рейтинга российских городов для bleisure-путешествий — это новый вид туризма и отдыха, подразумевающий сочетание командировки и отпуска (от английских слов business и leisure — дело и отдых).
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