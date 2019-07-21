Москва возглавила рейтинг лучших городов России для делового туризма
В мире набирают популярность bleisure-путешествия — это новый вид туризма и отдыха, подразумевающий сочетание командировки и отпуска (от английских слов business и leisure — дело и отдых). По подсчетам экспертов агентства делового туризма «Аэроклуб», чаще всего любители bleisure-туризма из России выбирают Москву.
За столицей в рейтинге следуют Санкт-Петербург, Владивосток, Хабаровск, Омск, Красноярск, Нижний Новгород.
Из иностранных городов bleisure-туристы предпочитают Алматы, Мадрид, Париж, Шанхай и Вену, сообщает «Российская газета».
Согласно представленной статистике, в нашей стране за пять лет спрос на такого рода поездки вырос на 40 процентов и обладает потенциалом роста до 60 процентов.
Специалисты объясняют эту тенденцию высокой концентрацией на рынке труда миллениалов, или представителей поколения Y — людей, рожденных после 1981 года и встретивших новое тысячелетие в юном возрасте. Для них характерна склонность объединять личную жизнь и работу, при этом они любят исследовать новые места.
Ранее аналитики туристической отрасли провели опрос, который показал: россияне считают Москву одним из лучших городов для путешествий в летние выходные.
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