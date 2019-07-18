Исследование определило самое фотографируемое место мира
Специалисты с помощью технологии компьютерного зрения оценили снимки туристов и определили наиболее фотогеничные места мира. Эйфелева башня в Париже заняла первое место в рейтинге самых фотографируемых достопримечательностей мира, составленном сервисом «Облако Mail.ru».
Затем идут Колизей и Фонтан Треви в Риме.
На четвертом месте оказался Храм Святого Семейства в Барселоне, на пятом — Собор Парижской Богоматери, на шестом — Йенский мост. Седьмое место досталось Пьяцца-дель-Дуомо (Флоренция, Италия), восьмое — Миланскому собору, девятое — Бурдж-Халифу (Дубай, ОАЭ), десятое — Санта-Марии-дель-Фьоре (Флоренция, Италия).
В России чаще всего туристы делают фото на Красной площади, возле Собора Василия Блаженного в Москве, на Дворцовой площади и в садах Петергофа в Санкт-Петербурге, также в Мечети Кул-Шариф в Казани, следует из результатов исследования, которые имеются в распоряжении РИА Новости.
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