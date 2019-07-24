Более 12 миллионов туристов останавливались в Москве в 2018 году

Свыше 12 миллионов туристов останавливались в столичных гостиницах в течение прошлого года. Об этом в среду, 24 июля, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу Комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы.
— Растущая конкуренция за туристов, более 12 миллионов которых в 2018 году останавливались в московских гостиничных объектах, дает возможность объектам размещения держать доступные цены и тем самым увеличивать туристическую привлекательность Москвы, — говорится в сообщении.
За восемь лет почти в четыре раза вырос вклад туризма в бюджетную систему Москвы — с 31 до 118 миллиардов рублей.
— Налоговые поступления в бюджет в Москвы от гостиничной сети по итогам 2018 года приблизились к пяти миллиардам рублей, — сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
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