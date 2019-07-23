Столичные власти назвали причины увеличения турпотока в город
На сегодняшний день Москва предлагает обширный комплекс услуг, позволяющий сделать пребывание туристов в городе максимально комфортным. Это способствует увеличению турпотока в город, проинформировали в пресс-службе Комитета по туризму города Москвы.
Так, в городе ежегодно увеличивается количество гостиниц, в них постоянно появляются новые услуги. На сегодняшний день в столице работают более 1,7 тысячи классифицированных средств размещения, от доступных гостиниц до международных сетей отелей, передает РИА Новости.
— Москву узнали, город может удовлетворить потребности любого туриста, — подчеркнули в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что город занял седьмое место среди европейских столиц по доступности отелей высшей категории, а также входит в топ-20 общемирового рейтинга по этому показателю.
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