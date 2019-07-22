Госдума предложила гражданам отдыхать в России
Председатель комитета Государственной думы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев предложил гражданам России выбирать себе места для отдыха на территории страны.
Парламентарий объясняет эту рекомендацию безопасностью, привычными традициями и не только.
— Я рекомендую отдыхать в России всем, потому что здесь безопасно у нас. В стране родной язык, понятные всем законы, правила, традиции, — передает слова Дягтерева агентство городских новостей «Москва».
Также парламентарий подчеркивает необходимость того, чтобы каждая семья в России могла раз в год отдохнуть минимум неделю в хорошем санатории, в горах или на берегу моря.
Как говорит Дягтерев, новая стратегия развития российского туризма на грядущие 16 лет появится в ближайшее время.
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