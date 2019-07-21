Топ-5 профессий, которые позволяют совместить отдых и работу

В мире набирают популярность bleisure-путешествия — это новый вид туризма и отдыха, подразумевающий сочетание командировки и отпуска (от английских слов business и leisure — дело и отдых). По подсчетам экспертов агентства делового туризма «Аэроклуб», в нашей стране за пять лет спрос на такого рода поездки вырос на 40 процентов и обладает потенциалом увеличения до 60. «Вечерняя Москва» составила топ-5 самых удобных профессий для bleisure-путешествий.

Стюардессы

Для стюардесс туризм и путешествия являются полноценной работой. Это высокооплачиваемая профессия, которая позволяет посмотреть весь мир. Кроме того, работникам авиации часто дается скидка до 90 процентов на авиабилеты. Но заслужить право работать в этой сфере не так-то просто. Кандидаты должны соответствовать целому набору критериев и пройти сложный конкурсный отбор.

Научные сотрудники

Еще одна возможность совмещать командировку и отпуск — это поездки на международные конференции. Часто ученым оплачиваются подобные «рабочие путешествия», а после конференций остается время на то, чтобы посмотреть новые города и страны.

Продавцы международных компаний

Эта работа тоже подразумевает постоянные командировки, посещение профильных выставок, мероприятий, деловые переговоры, привлечение новых клиентов. Фирмы оплачивают такие поездки, а у работника есть возможность совместить дело и отдых.

Модели

Успешные модели часто заключают контракты с различными международными агентствами. Съемки в разных концах света позволяют им бесплатно путешествовать по миру. Поездки могут длиться как от одного–двух дней, так и до нескольких месяцев.

Работа на борту корабля

Работа на яхте или круизном лайнере — это хороший способ увидеть разные страны. При этом на корабле предоставляются бесплатное жилье, питание, страховка и отель на случай остановки в другой стране. На крупных лайнерах для членов экипажа есть магазины, тренажерные залы и зоны отдыха.

Комментарий

Стюардесса Юлия Малатина рассказала в беседе с корреспондентом «Вечерней Москвы», что порой из-за тяжелых смен на путешествия просто не хватает сил.

— Очень многое зависит от авиакомпании и графика. Есть очень долгие и тяжелые рейсы, после них, конечно, полагается отдых, например, 9 часов. Но часто бывает так, что кроме сна больше ничего не хочется. Есть и рейсы со стоянкой всего 1–2 часа, понятно, что за это время ни о каких путешествиях не может быть и речи, за пределы аэропорта никто не выходит. За два года работы я посмотрела около 8 городов, поэтому отдых и работу удается совмещать очень редко, только при удачном стечении обстоятельств.

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