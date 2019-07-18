Впечатления рядом: что посмотреть в Подмосковье
Подмосковье манит тем, что многие маленькие городки можно полностью изучить за одни выходные, рассказала нам замначальника департамента по коммерческим проектам компании, занимающейся экскурсиями в Московскую область, Алевтина Свириденко.
— Существует много маршрутов выходного дня с использованием нескольких видов транспорта. В том числе и водных, — рассказала эксперт.
Куда же поехать москвичу?
Впечатления рядом
В городах области расположено более шести тысяч объектов культурного наследия федерального, регионального и местного значения. Например:
— усадьбы Изварино, Измалково, Ильинское и Удино;
— Александро-Мариинский монастырь;
— Введенская церковь в Дмитрове;
— Дворец культуры Дулевского фарфорового завода.
Миллионы в гости едут к нам
Турпоток иностранцев в нашу страну с каждым годом растет. Поэтому был составлен рейтинг самых популярных мест отдыха в России у зарубежных гостей.
Специалисты проанализировали статистику въездного туризма в различных городах и регионах. Первое место занимает Москва. Столицу в прошлом году посетили более пяти миллионов иностранцев. Такого показателя удалось достичь благодаря одному из главных событий планеты в 2018 году — чемпионату мира по футболу.
Серебро рейтинга у Санкт-Петербурга. Северную столицу посетили 3,9 миллиона иностранных туристов. Тройку лидеров замыкает Московская область — более двух миллионов гостей из-за рубежа побывали в этом регионе. Краснодарский край и Крым посетили по миллиону иностранцев. А один из самых дальних рубежей нашей Родины — Владивосток — посетили порядка 650 тысяч интуристов. В Казани побывали 346 тысяч гостей. Десятку закрывают Иркутская, Нижегородская и Владимирская области.
Такие показатели связаны с тем, что иностранцев привлекают Дальневосточный и Балтийские морские круизы, а визы стали доступнее. Активно набирают туристические обороты Крым, Приморье и Байкал. За первый квартал этого года Россию больше всего посетило туристов из Китая. Им было выдано 252 тысячи виз.
На втором месте оказались граждане Южной Кореи — 64 тысячи человек посетили Россию за первые три месяца 2019 года. Порядка 13 тысяч виз получили японцы.
Дмитров
Направление подходит для однодневных путешествий. В Дмитрове находится один из лучших природных обзорных пунктов, вид с которого открывается на весь город. Оттуда можно увидеть Борисоглебский и Спасо-Влахернский монастыри. Посетите музей-заповедник Дмитровский кремль.
Троице-Сергиева лавра
Одна из главных святынь России, охраняемая ЮНЕСКО. Приезжайте пораньше: на вход в собор бывает очередь. А неподалеку от Лавры работает Музей игрушки. Детям будет интересно посмотреть на старинные куклы, коляски, машинки и паровозики.
Истра
Город славится не только Новым Иерусалимом. На конной ферме там можно заняться лечебной верховой ездой — иппотерапией, а парк «Истра» оформлен народным художником России Сергеем Казанцевым — совершите культурный поход.
Серпухов
Посетите природный музей-заповедник Василия Поленова: в нем представлена археологическая коллекция экспонатов из Древней Греции и Египта VII–VI веков до нашей эры. В пригороде есть необычная ферма, там разводят альпак. Есть и экоферма, где можно посмотреть на современные способы сельскохозяйственной промышленности и агрокомплекса. В Серпуховском историко-художественном музее работает выставочный проект, посвященный Николаю Гоголю.
Коломна
Город знаменит прежде всего своим кремлем, но в общей сложности в Коломне находится 420 памятников федерального и областного значения. Посетив Коломенский кремль, запланируйте речную поездку на теплоходе: порадуетесь интересным и красивым видам под плеск волн.
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