Более 10 столичных проектов вошли в шорт-лист премии World Architecture Festival

В шорт-лист премии международного фестиваля World Architecture Festival попали 12 московских проектов. Как рассказали в столичном Департаменте строительства, среди финалистов — конкретный зал «Зарядье», парк «Тюфелева роща», дворец художественной гимнастики Ирины Винер-Усмановой, медицинский кластер в Сколково, медицинский центр в Коммунарке и ряд коммерческих объектов.

В ведомстве напомнили, что все эти объекты появились в Москве совсем недавно. Так, концертный зал «Зарядье» был открыт в сентябре прошлого года, а до конца 2019-го в нем планируется установить уникальный орган. Музыкальный инструмент уже монтируется на площадке.

Концертный зал «Зарядье» был открыт в сентябре прошлого года, а до конца 2019-го в нем планируется установить уникальный орган Фото: Пресс-служба Стройкомплекса Москвы

Зал «Зарядье» дважды становился местом проведения Московского Урбанфорума.

— Московский урбанистический форум в этом году получился самым многочисленным – за два дня деловой программы в мероприятиях приняли участие более 8,5 тысяч человек, — говорит директор центра исследования транспортных проблем мегаполисов института экономики транспорта и транспортных проблем НИУ ВШЭ Константин Трофименко. — Отмечу, что в этот раз сессии носили действительно предметный характер — сужу с точки зрения профильного специалиста, — а не были фантазиями или очередными обсуждениями заезженных мировых трендов. Из наиболее громких транспортных новостей по итогам форума — будущее начало производства электробусов в Москве и запуск первых двух маршрутов МЦД в ноябре текущего года. Помимо этого, банки пообещали к концу года электронную «Тройку» в мобильных кошельках, а столичные власти предложили приравнять сегвеи и самокаты к виду транспорта – эта тема вызвала достаточно большую волну обсуждений в сети. Ожидаемо не обошли стороной и экологические аспекты столичной транспортной политики, отметив снижение выбросов от авто в городе. Для гостей форума на стенде Московского транспорта организовали раздачу именных карт «Тройка» - за два дня их буквально смели, отстояв бешеные очереди и разобрав больше четырех тысяч штук.

Программа форума в этом году, по его словам, вполне отвечала поставленным целям, позволив всего за два дня деловой программы получить концентрированную информацию о ключевых столичных проектах.

Другой объект, попавший в шорт-лист архитектурного Оскара — Дворец художественной гимнастики в «Лужниках». Он был открыт около месяца назад, здесь уже проходят мировые соревнования. Впереди — с 19 по 21 июля — чемпионат среди юниорок.

Дворец художественной гимнастики в «Лужниках» был открыт около месяца назад Фото: Владимир Новиков, «Вечерняя Москва»

В Департаменте строительства также сообщили, что первая очередь медицинского центра в Коммунарке будет готова к концу этого года, а второй этап проекта реализуют в 2020-м.

В Стройкомплексе города добавили, что другой медицинский кластер — в Сколково — будет также создаваться поэтапно. Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин сообщал, что к медкластеру проявляют интерес французские, испанские, корейские и другие иностранные клиники.

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