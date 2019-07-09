Настройку органа в зале «Зарядье» завершат до конца года
Во вторник, 9 июля, заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин сообщил, что в концертный зал «Зарядье» поставлен орган. Уникальный инструмент сделан на заказ для столичной площадки. В настоящее время идет его монтаж.
— Монтаж идет полным ходом, практически заканчивается, — сообщил глава столичного Стройкомплекса. — Надеюсь, до конца года уже будет закончена настройка и можно будет проводить первые концерты с его участием.
Всего, по словам заместителя мэра, в Москву должны были доставить более 3,6 тысячи деревянных и металлических труб, мобильную и механическую консоли, системы воздуховодов и работы регистров, а также другие механизмы.
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