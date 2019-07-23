Москва вошла в рейтинг наиболее популярных столиц мира
Москва заняла седьмое место среди европейских столиц в плане доступности отелей высшей категории. Она также вошла в первую двадцатку общемирового рейтинга по данному показателю. Об этом свидетельствуют данные туристического международного сервиса Momondo.
Специалисты изучили запросы пользователей на отели и установили наиболее востребованные направления для путешествий.
Так, в списке мировых столиц, которые вызывают у путешественников наибольший интерес, Москва заняла 31 место и 19-е среди наиболее популярных городов Европы. В тройку лидеров вошли Лондон, Париж и Амстердам.
Отмечается, что средняя стоимость ночи в московском отеле составляет пять тысяч рублей. Умеренная цена позволила мегаполису занять место ровно посередине списка пятидесяти самых доступных для туристов столиц в мире. Остановиться на ночь в пятизвездочном отеле в Москве будет стоить в среднем 9 250 рублей. Об этом пишет РИА Новости.
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