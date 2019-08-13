Внутренняя сигнализация: психологи заявили о пользе стресса
Американские ученые признали, что стресс и беспокойства могут быть полезными для здоровья.
Стресс — неизбежное явление повседневной жизни. Однако изменения, к которым он может подтолкнуть, часто являются даже позитивными. Умеренный стресс, как отмечают исследователи, повышает устойчивость человека к трудностям.
Тревога характеризуется учеными как сигнализация, которая оповещает об угрозах и заставляет человека бороться с ними.
Стресс превращается в опасность тогда, когда перерастает в хронический. Также опасен стресс, который вызван тяжелым психологическим потрясением. Вредна для здоровья и беспочвенная тревога.
— Стресс причиняет вред, когда он превышает любой уровень, который человек может разумно усвоить или использовать для создания психологической силы, — сказали авторы в исследовании, опубликованном на сайте американской психологической ассоциации.
Опасность безосновательных тревоги и стресса заключается в том, что они могут провоцировать заболевания сердца и сосудов или депрессию. В таком случае людям требуется помощь квалифицированного специалиста.
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