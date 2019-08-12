Семейный психолог раскрыла секрет сохранения брака

По данным исследования, проведенного американскими учеными из Университета штата Мичиган, зрелые люди гораздо успешнее выдерживают прессинг стресса, с которым неизбежно связан развод. Такой вывод базируется на итогах анализа состояния здоровья 1282 человек. Выяснилось, что люди старше 40 лет обладают более существенными социальными навыками, позволяющими адаптироваться к новым условиям жизни. Кроме того, те, кто решается на расставание в зрелом возрасте, как правило, испытывают к этому моменту такое недовольство браком и партнером, что свобода им приносит, скорее, облегчение.

«Вечерняя Москва» спросила семейного психолога Елену Шанину, какой период считается критическим в отношениях, каковы главные проблемы в семье и по каким признакам можно сразу понять, что развод неизбежен.

— Развод действительно проще пережить в зрелом возрасте?

— Далеко не всегда. Это очень индивидуальный момент, который зависит от истории семьи и динамики отношений. Если пара достаточно крепкая и возникают обстоятельства, угрожающие взаимоотношениям, то партнеры сильно переживают в любом возрасте. Молодежи, может, даже легче пережить развод, потому что еще есть ощущение, что вся жизнь впереди и остается шанс встретить свою судьбу, построить семью заново.

— Чем развод в зрелом возрасте отличается от расставания двух молодых людей?

— Молодые люди могут более интенсивно переживать развод. Но для них это не так критично, да и переживания не длятся долго. Они находят в себе силы для поиска партнера. Те, кому за 50, особенно женщины, очень тяжело переносят развод и понимают, что шансы найти человека, который может стать близким другом и мужем, не столь велики. Для них мир рушится, это крах всей жизни. Им часто необходима терапия и работа с психологом, чтобы выйти из кризисного состояния.

— Какие кризисные стадии можно выделить в семейной жизни?

— Есть несколько этапов. Первый — молодожены до рождения ребенка. Это романтический период. Потом стадия, когда появляются дети. Она часто превращается в первый семейный кризис, потому что появляется напряжение в отношениях. Мужу недостает внимания, он начинает ревновать жену, которая сосредотачивается на ребенке. Пара может охладеть друг к другу. Следующий этап — кризис среднего возраста у одного из партнеров или сразу у обоих. Женщине еще хочется чувствовать себя молодой, получать внимание от мужа, которому, кстати, требуется то же самое. Это не максимально кризисная точка развития отношений, но момент, к которому стоит относиться внимательно. Когда же дети вырастают, начинается цикл, который называется «синдромом пустого гнезда». Супруги остаются дома одни, заново знакомятся и понимают, что надо искать общие интересы.

— Зачем вообще разводиться, пройдя вместе половину жизни?

— Люди в зрелом возрасте чаще всего расстаются из-за того, что устают друг от друга. Кроме того, они понимают: если им не удалось найти смысла в семейной жизни за столько лет, то общение не имеет значения. Раньше их объединяли бытовые проблемы, дети, а сейчас им говорить уже не о чем. Кто-то выходит из этого состояния с помощью новых интересов, хобби, которыми можно заниматься вместе. Например, пара путешествует. Так поступают мудрые люди, которые хотят сохранить брак. Другие же пытаются найти себя в новых отношениях. Они думают, что это даст им вдохновение, как-то их встряхнет, подарит третью или четвертую молодость. В таком случае брак либо рушится, либо у супругов появляется параллельная личная жизнь. Есть те, кто предпочитает не разводиться и жить как соседи. Это делается, в частности, и из опасений, что дети и родственники отнесутся к происходящему негативно.

— Какие признаки говорят о том, что развод не за горами? Можно ли его предотвратить?

— Признаком того, что развод очень вероятен, являются частые конфликты и ссоры. Значит, накопилось напряжение в паре. Люди могут ссориться даже по пустякам только потому, что они друг друга раздражают. Они прошли все стадии развития отношений, последней из которых стало постоянное противоречие. Если пара его проходит, начинаются настоящая близость и развитие. Тем, кто чувствует, что устал от партнера, но хочет сохранить брак, я могу посоветовать реже проводить время нос к носу и стараться быть вместе в условиях, где проявляются ваши лучшие качества. Это может быть обычная поездка на дачу, где общий труд сближает и снижает напряжение. Никогда не поздно научиться заново разговаривать друг с другом о своих чувствах. В этом как раз и поможет семейный психолог.

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