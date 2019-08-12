Психолог назвала три признака безнадежных отношений

Психолог, кандидат философских наук Наталья Холоденко сообщила признаки безнадежных отношений. По ее словам, никогда не следует держаться за своего партнера, если становится понятно, что ваши отношения обречены. Перед расставанием не должны даже останавливать общие дети, иначе они тоже будут несчастными.

Первым признаком того, что союз скоро распадется, можно считать отсутствие поддержки. Любая женщина должна рассчитывать на своего партнера в трудную минуту. Если этого не происходит, то пора задуматься.

Вторым секретом успешных отношений является взаимопонимание. Если его нет, то мужчина и женщина в паре всегда будут себя чувствовать себя неудовлетворенными.

— Выбирайте стратегию донесения информации, а если до него хронически не доходит, и все ответы в стиле: «Тебе плохо — ты и иди к психологу», то в этих отношениях делать нечего, — отметила Наталья Холоденко.

Также, если супруги постоянно недовольны друг другом, значит, брак скоро распадется. Придирки и обвинения обычно не возникают на пустом месте. Возможно, партнеры перестали испытывать чувства друг к другу или оказались несовместимы в быту. Со временем градус ссор будет возрастать, и совместная жизнь станет невыносимой, сообщает «Главред».

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