Путин призвал развивать добычу угля не во вред экологии страны
Увеличение добычи угля в России должно сопровождаться усилением мер безопасности в шахтах. С данным заявлением 22 августа, в четверг, выступил президент Владимир Путин в ходе встречи с главами угледобывающих регионов страны.
Глава государства отметил, что рост угледобычи возможен благодаря внедрению современных технологий. Этому также будет способствовать усиленное инвестирование в разработку систем безопасности. Помимо прочего, необходимо реализовывать программы в сфере соцподдержки работников соответствующих предприятий и жителей регионов в целом.
Вместе с тем в погоне за повышением КПД нельзя допустить, чтобы был нанесен вред экологии, передает ТАСС слова лидера РФ.
— Гнаться за миллионами тонн добычи в ущерб природе — это опасно, а значит, недопустимо, — подчеркнул Путин.
Чтобы развитие инфраструктуры в шахтерских городках и поселках проходило эффективнее, властям угледобывающих районов президент порекомендовал поддерживать связь и диалог с владельцами акций и управленцами угледобывающих и перерабатывающих предприятий.
— Прежде всего, это обеспечение безопасных и достойных условий труда шахтеров, — заключил глава государства.
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