Студентам вручили именные сертификаты участников студотряда Московского метрополитена

Более 30 студентов Российского университета транспорта получили именные сертификаты участников студенческого отряда Московского метрополитена 21 августа в центре профориентации, сообщает пресс-служба вуза.

Заместитель начальника по управлению персоналом Московского метрополитена Павел Ковалев подчеркнул необходимость для молодых бойцов получения практических навыков в своей области и знакомства с реальной работой метро. Он предложил включить работу со студентами в стратегию по развитию персонала.

По словам начальника отдела волонтерских проектов и студенческих отрядов Центра по социальной и молодежной политике РУТ (МИИТ) Юрия Завалихина, движение молодежных студенческих отрядов является самой эффективной формой прохождения производственной практики и мощным рычагом социальной поддержки студентов.

— Работы в отрядах оказывают положительное влияние на процессы трудовой адаптации и приобретение обучающимися новых профессиональных компетенций в рамках выбранной профессии, — пояснил Юрий Завалихин.

Более 180 студентов работали в метрополитене в весенне-летний период 2019 года, 103 из них — учащиеся Российского университета транспорта. В настоящее время за каждой бригадой студентов закрепляют наставника, определяют ребят на самые перспективные участки, где применяются новейшие технологии. Таким образом, молодые специалисты имеют возможность совмещать работу и учебу благодаря гибкому графику. Студенты надеются, что в следующем году будут реализованы проекты по привлечению их к работе в сфере пассажирских сервисов и предоставлению дополнительных услуг пассажирам метрополитена.

В рамках мероприятия были вручены не только сертификаты бойцов отряда, но и благодарственные письма начальника метрополитена сотрудникам учебных заведений, которые внесли значительный вклад в развитие студенческого отряда метро.

Студенческий отряд метрополитена существует с 2015 года. Эта структура объединяет студентов различных учебных заведений, которые могут устроиться на работу в столичное метро по срочным трудовым договорам на временные вакансии. В отличие от практикантов участники студотряда получают заработную плату, а также другие социальные преференции. За весенне-летний период 2019 года в студенческий отряд метрополитена вошли около 200 человек, более 10 процентов из которых были трудоустроены в метрополитене на постоянной основе.

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