Названо самое распространенное нарушение ПДД в Москве
Столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) заявил, что основным нарушением правил дорожного движения является превышение скорости.
— По итогам 2018 года 61 процент зафиксированных нарушений связаны именно с превышением скорости, — сообщил руководитель ЦОДД Вадим Юрьев в ходе заседания городской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения.
ДТП может произойти с гораздо большей вероятностью при превышении скорости на каждые 5 километров в час. Если же водитель развивает скорость движения больше 60 километров в час, риск получить смертельную травму при ДТП составляет около 90 процентов, уточняет РИА Новости.
Руководитель ЦОДД добавил, что московские власти планируют снизить допустимый порог превышения скорости в городах с 20 до 10 километров в час.
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