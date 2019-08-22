Все школы города прошли проверку перед учебным годом

21 августа временно исполняющий должность начальника Главного управления МЧС России по Москве Сергей Желтов объявил о завершении проверки более пяти тысяч образовательных учреждений города на готовность к новому учебному году.

Все образовательные объекты столицы приняты надзорными органами Главного управления Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Учреждения признаны готовыми к учебному процессу, который начнется 1 сентября.

— В текущем году на территории столицы в приемке на готовность к новому учебному году участвовали 5084 образовательных объекта, — сообщил Сергей Желтов. — Среди них 1744 общеобразовательных объекта, 2328 объектов дошкольного образования, 618 объектов профессионального и высшего профессионального образования, 253 объекта дополнительного образования и 138 иных образовательных объектов.

Кстати, со 2 сентября текущего года за каждой столичной школой закрепляются спасатели, которые будут проводить открытые уроки, в том числе по основам безопасности жизнедеятельности. На практических занятиях школьникам, педагогам и руководителям дадут необходимую базу по изучению требований безопасности с последующей отработкой практических действий.

В ближайшие три года в Москве построят около 80 новых школ и детских садов. Так, например, школу с футбольным стадионом и теплицами построят на юге столицы к 2022 году. Как сообщили представители Мосгосстройнадзора, наряду с классами для занятий по расписанию в здании оборудуют два спортзала и актовый зал на 500 мест с эстрадой и помещениями для гримерок. Там также разместят столовую на 425 мест, мастерскую по обработке дерева и металла и библиотеку с медиатекой.

Кроме того, в рамках проекта «Московская электронная школа» в ближайшее время появятся новые упражнения для самостоятельной проверки знаний для учащихся начальных, средних и младших классов.

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