«Победа» направит претензию после инцидента с не попавшей на рейс женщиной

Авиакомпания «Победа» направит претензию в адрес обслуживающей компании UTG после некорректного отношения сотрудников к женщине, не попавшей на рейс Москва — Чебоксары. Об этом проинформировали в пресс-службе лоукостера.

В компании изучили ситуацию, отметив, что существуют четкие правила перевоза ручной клади, которые нельзя нарушать.

— Однако «Победа» считает, что грубое общение с клиентами недопустимо ни при каких условиях, — добавили в пресс-службе.

В направленной претензии содержится просьба провести с сотрудниками обслуживающей компании работу по обучению корректному общению с клиентами.

Ранее Telegram-каналы сообщали, что пассажирку «Победы» рейса Москва (Внуково) — Чебоксары не пустили на борт самолета. Сначала ее попросили достать из сумки негабаритные вещи, а после не пустили на судно, так как посадка уже закончилась. При этом сотрудники, обеспечивающие обслуживание и посадку на рейс, вели себя некорректно, передает агентство городских новостей «Москва».

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