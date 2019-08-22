Эксперт рассказал, зачем робота «Федора» отправили на МКС
Научный обозреватель Александр Галкин считает, что робота «Федора» отправили на МКС для отработки его движений в невесомости, передает ФАН.
По мнению эксперта, пока не существует острой необходимости в использовании робота на станции, но эксперименты ученых постепенно приведут к тому, что вскоре большая часть жизни будет роботизирована, в том числе и работа в космосе.
— Я думаю, что сейчас на МКС будут отрабатываться самые минимальные эксперименты — поведение андроида в невесомости, его способность отталкиваться от стен станции, взаимодействие с экипажем, — пояснил эксперт.
По его мнению, робот даже может совершить недолгий выход в космос.
Ракета-носитель «Союз-2.1а» с космическим кораблем «Союз МС-14» стартовала с Байконура 22 августа. Внутри космического аппарата находится робот «Федор». Стыковка с МКС запланирована на 24 августа. Робот пробудет в космосе до 7 сентября, передает Nation News.
Человекоподобный робот состоит из 15 тысяч деталей. Рост робота составляет 180 сантиметров.
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