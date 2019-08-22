Детей готовят к кибервойне

Должен обрадовать: в школьную программу предложили ввести уроки по Dota 2.

Вы не знаете, что это такое? Хм... А что такое World of Tanks хотя бы слышали?

Если нет, значит, вы солидный взрослый человек из прошлого века. Вы напоминаете средневекового рыцаря до эпохи изобретения арбалетов — этакий важный господин с достатком, ибо рыцарские доспехи стоили целое состояние, зато были почти неуязвимы для холодного оружия. А потом изобрели арбалет — довольно дешевую штуку, которая стреляла так называемыми болтами (короткими стальными стрелами). И теперь любой щелкопер, юркий мальчишка, мог прошить малоповоротливого рыцаря в доспехах насквозь. Поганая голытьба — солидного господина! Где справедливость?

А ее нет в прогрессе!

Прогресс — это сплошная обидная несправедливость, делающая вчерашний дефицитный ресурс достоянием широких масс, то есть ранее не уважаемых людей. Еще не так давно ремеслу журналиста учили в университете, человек проходил трудный карьерный путь от корреспондента на побегушках до начальника отдела, отращивал седые усы, обзаводился очками, становился главным редактором на старости лет. А сейчас что? Какой-нибудь юный блогер без царя в голове становится «миллионщиком» и начинает зарабатывать невиданные деньги. Седоусому обидно! Его прошили болтом, словно того рыцаря — насквозь. И кто? Мальчишка! Ребенок!

Вот и сейчас предложение экспертов из Института развития Интернета о введении в школьный курс уроков компьютерных игр (Dota 2, Hearthstone, Dota Underlords, FIFA 19, World of Tanks, Minecraft и других) вызвало в рядах седоусых бурю возмущения. Наверное, такое же возмущение вызвало когда-то появление книгопечатание вместо многотрудного ручного переписывания трактатов. Книга стала доступной массам, начали тысячными тиражами шлепать бульварные романчики и порнографию вместо трудов религиозных философов и священных книг — ну куда это годится!

Думаю, если бы поколение седоусых узнало, что по вышеприведенным компьютерным играм проводятся международные соревнования с солидными призами, их возмущение было бы гораздо горше, ибо окрасилось бы еще и чувством зависти. Действительно, а за что этим молокососам и слава, и деньги? Тут горбатишься-горбатишься годами на службе, учишься постигать профессию, а они — играючи! Их бы всех на завод!..

Школьники — они же почти все геймеры Фото: Скриншот с видео

Вся эта буря понятна. Но прогресс не остановить. И он — удел молодых, с этим нужно тоже смириться. Мир завтрашнего дня непредставим без информационных сетей и больших баз данных. А игры как раз обучают программированию и вообще вводят в компьютерный мир в игровой форме.

Кроме того, знаю, что седоусым по душе война, духовные скрепы — вот это вот все... А война будущего — это кибервойна, где на полях сражений будут сталкиваться роботы: танки-роботы, беспилотники, роботы-минеры, роботы разминирующие... И управлять всем этим добром «по удаленке» будут операторы — молодые, юные — или вообще дети с их острой реакцией и жаждой игры.

Так что, дорогое мое седоусое поколение автослесарей, токарей, шоферов и прочих крановщиков, вы можете утешаться тем, что World of Tanks — это разновидность современного НВП, где не учат разбирать ненужный автомат Калашникова, а учат управлять во сто крат более мощным боевым устройством. Учат играючи, а военное дело постигается с удовольствием. Так-то воевать ведь и разумнее, и гораздо гуманнее, чем вам, оторванным от семей на сборы животастым «партизанам» бегать по энцефалитным лесам в резиновом общевойсковом защитном комплекте. Да и печень целее будет...

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