Российский депутат рассказал, зачем нужны уроки по киберспорту в школах
Введение факультативных уроков по киберспорту будет полезно для школьников и поможет им развить различные навыки, необходимые во взрослой жизни. Такое мнение высказал депутат Госдумы Борис Чернышов.
Эксперты Института развития интернета 22 августа озвучили, какие киберспортивные дисциплины необходимо ввести в школах. Среди них — Dota 2, Hearthstone, Dota Underlords, FIFA, World of Tanks.
Депутат Борис Чернышов считает, что при помощи подобных занятий школьники смогут развивать различные полезные навыки: умение организовать эффективную работу команды, определять и выбирать стратегии.
Так, например, играя в FIFA, нужно учитывать много параметров, провести анализ, чтобы собрать самую сильную сборную.
— Впоследствии эти знания могут быть применены при формировании настоящих команд в реальной жизни. Может быть, это станет основой для будущей карьеры, — пояснил Чернышов в комментарии ФАН.
Читайте также: Детей привяжут к компьютеру. Навсегда