Детей привяжут к компьютеру. Навсегда...

Безумие прогрессирует. Министерству просвещения предложили ввести в школах каждого региона факультативные уроки… по киберспорту.

Начать эксперимент авторы инициативы из Института развития Интернета хотят уже в 2020 году.

Что такое киберспорт? А это видеоигры. От банальных шутеров-стрелялок до командных ролевых с элементами тактики и стратегии. А если попросту, это когда ваш сын или дочь вместо того, чтобы гулять, читать книгу или заниматься спортом, сутками напролет пялится в экран планшета. Он не двигается, «сажает» зрение, толстеет, бледнеет… В общем, он становится настоящим киберспортсменом, вы можете им гордиться!

Логика авторов идеи факультативов запредельна. Дескать, важно «предупредить развитие сетевых зависимостей и фобий подростков и юношества». И оградить их от «опасных и социально агрессивных субкультур». Забавно, правда? Я по простоте душевной думал, что всевозможные видеоигры и есть сетевая зависимость. А участие в «стрелялках», когда всех «мочишь» направо и налево, — как раз «опасные и социально агрессивные субкультуры». А мне говорят — нет-нет. Если все то же самое делать в школе, под присмотром психолога (а авторы инициативы хотят подключить к факультативам психологов), то уже совсем другое! Это спорт.

Киберспорт с каждым годом все популярней Фото: Агентство городских новостей «Москва»

В переводе на бытовой язык эта инициатива выглядит примерно так: все равно подростки пьют пиво и курят. Гробят собственное здоровье и генофонд нации. Но зачем же это делать на скамейке у подъезда? Давайте откроем в школах нормальные бары! Ну, в качестве факультатива. И пусть там ребята нормально, под присмотром, пьют полезное пиво и курят правильные сигареты.

Нет, друзья, я все понимаю. Прогресс не остановить. Наши дети и так уже на три четверти погрузились в виртуальное пространство. Они общаются друг с другом в соцсетях и мессенджерах. Они играют не во дворе, а тыкая пальцем в экранчик. Они ленятся даже писать и уже отправляют друг другу в основном не буквы, а аудиофайлы. Но этого, оказывается, мало. Нужно, чтобы они еще и спортом в Интернете занимались! И это правильно.

Зачем им этот дурацкий внешний мир? Ведь там можно попасть в пробку или под дождь. Там какие-то незнакомые люди, с которыми, о ужас, приходится разговаривать! Нет, нет, ни к чему это. Давайте окончательно засунем детей в Интернет. Пусть живут там. Создатели фильма «Матрица», оказывается, не очень-то фантазировали. Они, скорее, дали прогноз — как все мы скоро будем жить. Прогноз, похоже, начинает сбываться.

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