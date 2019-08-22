Расписание Киевского направления МЖД изменится с 23 по 26 августа
Расписание пригородных поездов Киевского направления Московской железной дороги (МЖД) изменится с 23 по 26 августа. Корректировки связаны с ремонтно-путевыми работами на станции Селятино и работами по развитию железнодорожной инфраструктуры на перегоне Москва — Очаково. Об этом сообщили в пресс-службе магистрали.
Отмечается, что часть электричек выведут из расписания, у некоторых изменится время отправления, прибытия и количество остановок на маршруте. Кроме того, несколько поездов не будут останавливаться на платформах Победа, Переделкино, Мичуринец, Матвеевская, Сколково и Зосимова Пустынь.
В дни проведения работ для пассажиров организуют компенсационные автобусы между станциями Новопеределкино и Солнечная, сообщается на официальном сайте МЖД.
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