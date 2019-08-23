Повседневная привычка или тяжкий грех?

Мы даже не замечаем, насколько обман проник в нашу жизнь. Удивительно современно звучат слова царя Давида: «Спаси, Господи, ибо не стало праведного… Ложь говорит каждый своему ближнему» (Пс. 11:2, 3).

Бывает, человек утаивает правду, чтобы достичь какой-то цели. Например, приукрашивает свою роль в успешном деле ради похвалы или преувеличивает размер проблем, чтобы добиться жалости. Со временем неправда перестает восприниматься как вредное для души. Сердце черствеет. Как отмечает преподобный Антоний Великий, пропадает страх Божий.

Господь говорит, что тот, кто обманывает, — сын диавола (см. Ин. 8:44). Грех лукавства несет за собой погибель души. Как написано в Псалтири, человек «зачал неправду, был чреват злобою и родил себе ложь» (Пс. 7:15). «Зло возвращается к нему» (см. Пс. 7:16, 17).

В книге «Деяния святых апостолов» описан случай, который показывает горькие последствия обмана. Супруги Анания и Сапфира продали имение и решили схитрить. Апостолам сказали, что жертвуют все вырученные деньги, а на самом деле пожертвовали только часть из них, а часть оставили себе (см. Деян. 5:2). Но обманщиков постигло Божие наказание. Во время обличительной речи апостола Петра Анания упал замертво. Когда пришла Сапфира, желая образумить ее, ученик Христов задал вопрос по поводу денег. Женщина так же сказала, и с ней случилось то же, что и с ее мужем (см. Деян. 5:1–11).

Супруги могли распоряжаться имуществом как им заблагорассудится: продавать или оставить себе, пожертвовать все или только часть денег. Но они решили солгать апостолу, на котором почивала Божия благодать, дерзнули «искусить Духа Святого» (см. Деян. 5:3, 9).

Этот эпизод приводит в трепет и в то же время помогает прислушаться к голосу совести. Часто мы прикрываемся правдой и, подобно Анании и Сапфире, привираем «совсем чуть-чуть». Как говорил преподобный Ефрем Сирин, мы смешиваем ложь с истиной, чтобы обман оставался неявным.

Кажется, что солгать проще и быстрее. Однако возникает ситуация, когда ложь проступает наружу. Тогда приходится либо признаваться, либо вновь обманывать. Как в притче о юноше, который не хотел открывать своей безбрачной жизни и сказал, что женат. Расспросы на этом не прекращались. Юноша стал путаться. Когда собеседники спросили, как зовут его детей, он не выдержал и сказал: «Одного зовут Ложь, а другого — Неправда. Нет у меня никакой жены». С каждым новым обманом признаться в нем сложнее и сложнее. Юноше пришлось открыть истину, но своим лукавством он вызвал недоверие собеседников и насмешки.

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Есть еще одно неприятное последствие: когда мы обманываем, то сами перестаем доверять другим людям, мы начинаем думать о других, что они тоже говорят неправду. В электричке человек просит деньги на лечение ребенка, а лжец про него подумает: «На очередную машину копит, обманщик». И отказывается помогать. Подозрительность ведет к равнодушию, безразличию к судьбе другого.

Единственный выход — честно объяснить ситуацию. Пусть придется тщательно подбирать слова, признаться, что виноват. Нужно мужество, чтобы попросить прощения за дурные поступки, и решительность, чтобы их исправить.

Один грех лжи способен уничтожить все наши труды над собой. Вспоминаю рассказ о сооружении корабля. Строители искали бревна для кормы. Подобрали крепкие, хорошие, только на одном заметили маленькую червоточину. Жаль было его выбрасывать, решили использовать в деле. Корабль построили. Несколько лет он плавал по морям, а потом в ясный день пошел ко дну. Когда под воду опустились водолазы, они обнаружили, что все дно судна проели черви. Так даже для самого добродетельного подвижника ложь становится смертельным грехом, разрушает его изнутри.

Мы жалуемся, что в мире много обмана и несправедливости. Если хотим больше доверия и правды, то должны в первую очередь следить за собой. Необходимо быть внимательнее к тому, что говорим, возненавидеть ложь и возлюбить закон Божий (см. Пс. 118:163). В этом мы имеем верную помощницу — совесть.

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