Цифровые двойники: как BIM-технологии меняют городскую застройку

Рабочая группа по внедрению технологий информационного моделирования (BIM) при строительстве сформирована в столичном Стройкомплексе.

Изменения, внесенные в Градостроительный кодекс в июне этого года, ввели такие понятия, как информационная модель, формирование и ведение классификатора строительной информации, цифровая архитектура, управление жизненным циклом объекта. Эти новшества дают возможность начать активное внедрение BIM-технологий, что становится необходимой составляющей во время активного перехода к цифровой экономике. Она же, в свою очередь, требует качественного изменения организационных и технологических подходов при создании города будущего.

Технологии для реновации

Информационные технологии используют при проектировании жилых кварталов, создаваемых по программе реновации. Как заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, применение компьютерного моделирования позволит удешевить проекты, учесть все моменты эксплуатации и последующего капитального ремонта зданий.

— Мы пытаемся эту платформу увязать с другими информационными ресурсами, чтобы принимать все необходимые управленческие и градостроительные решения, — сказал заммэра. — В течение этого и следующего года планируем переход на BIM-технологии, в том числе на стадии экспертизы проектов. Также ставим задачу и заказчикам, которые работают за городские средства. За этими технологиями будущее.

По словам главы столичного Стройкомплекса, для перехода на BIM-технологии часть сотрудников предприятий должны пройти соответствующее обучение.

Кроме того, при проектировании домов в соответствии с BIM-технологиями будет заложена социальная составляющая проектов: как пройдут дороги, какие соцобъекты нужно построить, как появление необходимой инфраструктуры скажется на цене квадратного метра жилья.

— Например, на транспортную доступность ряда районов серьезным образом повлияет прохождение Московских центральных диаметров, — сказал Марат Хуснуллин.

Фото: МИХАИЛ КОЛОБАЕВ

Городская «цифра»

«ВМ» разобралась, как новые технологии поменяют представление о городской застройке. Напомним, что BIM (Building Information Modeling) — информационное моделирование здания. Особенность такого подхода в том, что строительный объект проектируется как единое целое. Изменение какого-либо параметра влечет за собой автоматическое изменение связанных с ним параметров и объектов, вплоть до чертежей, визуализаций, спецификаций и календарного графика.

Как рассказал первый заместитель директора Института Генплана Олег Григорьев, разные виды моделирования помогают создать цифровое описание города, задать параметры будущих зданий, дорог, инженерных сетей, природных объектов, мест проживания и приложения труда.

— После тщательного компьютерного анализа можно просчитать, где стоит построить дополнительные развязки, расширить дороги и даже заглянуть в будущее, определив, что будет с той или иной дорогой через 15–30 лет, как она будет загружена, — отметил он.

Информационные технологии помогают рассчитать экологическую модель города и антропогенные нагрузки на мегаполис, узнать, сколько мест приложения труда необходимо в конкретном районе.

Всем этим занимается Институт Генплана — почти 800 человек. Совсем недавно здесь добавилась отдельная структура, которая занимается непосредственно внедрением BIM-технологий. В первую очередь это касается программы реновации и проектирования транспортных объектов.

— Впервые это было сделано на объекте в Метрогородке, — уточнил Олег Григорьев.

Два жилых дома проектируют с помощью BIM-технологий.

— Полностью перейти на BIM-технологии при проектировании линейных объектов планируем в течение трех лет, — сказал он.

Фото: МИХАИЛ КОЛОБАЕВ

Исключить ошибки

Большим плюсом внедрения информационного моделирования станет возможность для всех участников проекта на разных стадиях его реализации получать необходимые данные.

— Можно исключить междисциплинарные коллизии и ошибки еще на уровне разработки цифровой модели, — продолжил Олег Григорьев. — А заранее подготовленные элементы позволяют быстрее спроектировать типовые объекты, позднее сформированной моделью пользуются при составлении проектно-сметной документации.

Это актуально при разработке проектов домов. Но можно технологии применить еще шире. Начальник сектора градостроительного моделирования Института Генплана Москвы Айрат Ахметов рассказывает, что в постоянном режиме отслеживается уровень загруженности столицы. Делают это по данным сотовых операторов.

— В фокусе внимания — транспортные потоки: сколько времени тратят горожане на то, чтобы добраться от места жительства до работы или учебы, — говорит он. — Информационная модель — это динамическая модель города, которая позволяет проследить эволюцию мегаполиса за сутки или за время существования генерального плана.

Кроме того, сбор и анализ данных позволяет выявить районы, обладающие большим потенциалом развития, определить проблемные места — сложности, связанные с транспортной доступностью, с рабочими местами.

Эти данные позволяют вносить изменения в различные проектные решения. Например, большим потенциалом обладают Троицкий и Новомосковский округа, а значит, их развитию уделяется особое внимание. Но даже в застроенном городе, в отличие от присоединенных территорий, есть дополнительный потенциал, новые точки роста.

— Так, Москва с запуском центральных диаметров становится настоящей агломерацией, — подчеркнул Айрат Ахметов.

По его словам, теперь модель строится на всю городскую агломерацию. Источников данных много: данные статистики, БТИ, сотовых операторов, социологические опросы. Все эти цифры усредняются и закладываются в одну модель.

— Мы видим позитивные изменения в городе, в частности, все больше людей пересаживаются на общественный транспорт. Порядка 80 процентов москвичей пользуются метро, автобусами, трамваями, каршерингом, велопрокатом, а только 20 процентов выбирают личный автомобиль, — отмечает главный специалист сектора развития внеуличного транспорта Института Генплана Москвы Сергей Овчинников.

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Без волокиты

Руководитель проектного офиса по внедрению BIM-технологий Москомэкспертизы Денис Давыдов подчеркивает, что другим плюсом внедрения BIM-технологий стал перевод документации в электронный вид. Такие файлы не будут утеряны, заменены, а производительность труда экспертов увеличивается в разы.

— Объем экспертных заключений с 2012 по 2019 год вырос в восемь раз: более девяти тысяч заключений выдается в год, — сообщил он, добавив, что внедрение BIM-технологий началось в 2017 году.

Теперь за считаные секунды машина делает более 225 тысяч проверок конкретного объекта, например жилого комплекса. Одному человеку нужен как минимум месяц для того, чтобы проверить объект и выявить ошибки. Система делает это за секунды.

— Тем не менее ряд проверок не может быть автоматизирован — подписи и конечные решения принимают эксперты, — добавил он. — Вся история проверок сохраняется в системе.

Требования применимы к жилым комплексам, объектам образования и административным зданиям.

— Мы хотим определять объемы и привязывать их к стоимости работ, — добавил он.

В Москве объектов, спроектированных по BIM-технологиям, пока не так много. Из недавно введенных — Дворец гимнастики имени Ирины Винер-Усмановой в «Лужниках». Также проект реставрации Политеха подготовлен с учетом новшеств. На очереди — дома по реновации, центр реабилитации в Сколкове, дома в районе ЗИЛа и другие объекты.

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