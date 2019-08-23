СМИ сообщили, что российская компания подала в суд на Джеки Чана и Шварценеггера

Конкурсный управляющий «Русской фильм группы» (PФГ) Кирилл Бодров обратился с иском в Арбитражный суд столицы о взыскании с китайской компании China Film Group и с актеров Джеки Чана и Арнольда Шварценеггера 216,6 миллиона рублей, сообщает газета «Ведомости».

РФГ известна прежде всего своей картиной «Вий 3D», которая была снята по мотивам повести Николая Гоголя. Она собрала в прокате 1,2 миллиарда рублей, став одним из самых успешных фильмов 2014 года. «Тайна печати дракона» — вторая часть этой истории.

Инвесторы «Вия» денег так и не получили, несмотря на кассовый успех картины. Уточняется, что сейчас РФГ, которая вложила в производство ленты «Тайна печати дракона» денежные средства, проходит процедуру банкротства.

Продюсер фильма Алексей Петрухин заявил, что запрос о взыскании денежных средств не имеет смысла. По его словам, 200 миллионов рублей, которые были выделены PФГ на фильм, не принадлежали ни частным инвесторам, ни компании. Он объяснил, что деньги были получены от российского Фонда кино.

Отмечается, что сначала производством фильма также занималась ООО «Русская фильм группа». После исков от кредиторов в 2015 году ООО передало все права на картину другому юрлицу — ООО «РФГ корп». На этот момент РФГ уже потратила на производство «Вий-2» более 200 миллионов рублей, но при этом компенсации не получила. Управляющий называет договоренность между РФГ и «РФГ корп» мнимой и хочет доказать ее недействительность в суде.

Фильм с бюджетом около 3 миллиардов рублей собрал в первые выходные в Китае 2,1 миллиона долларов, или 137,6 миллиона рублей. «Тайна печати дракона» должна была выйти в прокат еще в августе 2018 года. В России премьера состоится в начале осени.

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