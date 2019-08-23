Двоих детей и одного взрослого спасли из горящей квартиры в Щербинке
МЧС ликвидировало возгорание, произошедшее в квартире в районе Щербинка Новой Москвы. Об этом сообщается в официальном аккаунте ведомства в Twitter.
— Щербинка, Остафьевская улица, д. 1. Ликвидировано возгорание мебели на кухне в квартире на втором этаже на площади 5 квадратных метров, — уточнили в столичном МЧС.
Щербинка, Остафьевская улица, д. 1
Ликвидировано возгорание мебели на кухне в квартире на 2 -ом этаже на площади 5 кв.м.
Спасены 1 взрослый и 2 детей с балкона горящей квартиры с помощью 3-х коленной лестницы.
К сожалению детям потребовалась медицинская помощь.— МЧС МОСКВЫ (@emercom_press) 23 августа 2019 г.
Сообщается о спасении с балкона горящей квартиры взрослого, а также двоих детей, с которыми в данный момент работают медики.
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