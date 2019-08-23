Навигаторы смогут предупреждать водителей о перекрытиях и авариях в Москве
Навигаторы смогут предупреждать водителей о перекрытиях и авариях, сообщил заместитель мэра Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.
— Создан ряд онлайн-сервисов, направленных на снижение аварийности. Мы опубликовали все карты с данными по строительным работам в Москве. Там указано количество занятых полос, подрядная организация с контактными данными, сроки работ, — объяснил Ликсутов.
Также он отметил, что столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) сделал публичный программный интерфейс приложения. К данным смогут подключаться все геоинформационные сервисы и обновлять их в навигаторах.
Помимо прочего, на портале ЦОДД теперь есть карта очагов аварийности. Она встраивается в навигатор, который впоследствии сможет предупредить водителя об аварийно-опасных зонах.
Ликсутов подчеркнул, что такое нововведение позволит москвичам не отвлекаться от дороги и быть более внимательными за рулем. Сервис станет настоящим спасением для начинающих водителей и тех, кто не очень хорошо знает город. Об этом пишет официальный сайт мэра Москвы.
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