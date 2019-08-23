Евгения Кузнецова дисквалифицировали на 4 года за нарушение антидопинговых правил
Нападающего сборной России по хоккею Евгения Кузнецова дисквалифицировали на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщили на сайте Международной федерации хоккея IIHF.
По данным организации, в допинг-пробе 27-летнего спортсмена, сделанной 26 мая 2019 года на чемпионате мира, обнаружили запрещенное вещество — кокаин.
Евгений Кузнецов отказался от вскрытия пробы B. Он был временно отстранен от игры с 13 июня. Срок дисквалификации хоккеиста завершится 12 июня 2023 года. Дисквалификация не распространяется на матчи Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе сборной России Евгений Кузнецов дважды выигрывал чемпионат мира и трижды становился бронзовым призером. В составе клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» он стал обладателем Кубка Стэнли в 2018 году.
Читайте также: Российская фигуристка обвинила Загитову в употреблении допинга