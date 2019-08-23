Фетисов предположил, что хоккеиста Кузнецова ждет наказание от НХЛ
Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов назвал неприятной историю, которая произошла с форвардом Евгением Кузнецовым, уличенным в приеме запрещенных препаратов.
Он отметил, что пострадала репутация самого спортсмена, его может наказать руководство НХЛ.
— Не уверен, что НХЛ пройдет мимо этой истории, у них тоже есть различные этические моменты, — пояснил Фетисов в комментарии ФАН.
Он также отметил, что для сборной России дисквалификация Кузнецова не станет большой проблемой, его есть кем заменить.
Напомним, что нападающего сборной России по хоккею Евгения Кузнецова дисквалифицировали на 4 года. В допинг-пробе хоккеиста обнаружили следы наркотиков. Положительный допинг-тест был взят во время минувшего ЧМ по хоккею, передает Nation News.
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