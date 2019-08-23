В Москве свадебный бум. Виноваты суеверия...

В столичные ЗАГСы очередь. На этот раз записываются на 19.09.19. В этот день решили сочетаться браком около 700 пар.

Цифры понравились — три девятки! 19 сентября, кстати, четверг. Свадьба посреди недели — ни в борщ, ни в Красную армию. Неудобно ни гостям, ни самим молодоженам. Свадебный кортеж поедет по пробкам — день-то рабочий.

Москвичи, казалось бы, почти европейцы, цивилизованные люди. Однако это не мешает время от времени окунаться в банальнейший бытовой шаманизм. Вспомните свадебные бумы 2000-х. Самый крупный, пожалуй, пришелся на 07.07.07. Свадьбы сыграли около двух тысяч пар! А потом было 08.08.08. И три девятки уже было... СМИ потом очень любили рассказывать о тех молодоженах, кому магические цифры не помогли. Я и сам таких знаю. Моя знакомая, сыгравшая свадьбу 08.08.08, скоро разошлась. Мужик пил запоем. Она и до этого знала, что он склонен, но ведь три восьмерки, знак бесконечности…

А еще есть затейники, которые любят «красивые» номера авто. Люди готовы платить гигантские деньги, лишь бы на госномере красовались три одинаковых цифры.

Жениться надо по любви, а не из-за суеверий Фото: Елена Якушина, «Вечерняя Москва»

Современный цивилизованный человек на самом деле дикарь. В руке последний айфон, а при виде черной кошки плюется. 13-го числа в отпуск не полетит. Даже в бизнес-классе. Боится возвращаться, если забыл ключи от машины — лучше поедет на метро. Почему мы такие?

От страха. Христианство, ислам, иудаизм постулируют — «все в руках Всевышнего». И в этом, согласитесь, есть логика. Соблюдай свод правил, делай что должно, служи Богу и людям, не греши — и все у тебя будет хорошо. Но мы, как первобытные люди, верим то в магию цифр, то в сглаз и порчу, то в опасность черных кошек. Причем часто верят даже те, кто регулярно ходят в церковь!

Друзья, но ведь это нелогично. Если вы верующий, то с чистой душой плюйте на суеверия! Если атеист или агностик, то верить в числа или что-то еще тоже несколько странно. Зачем нагружать голову какой-то мелкой мистикой? Придумывать себе страхи или надежды? Вам что, больше переживать в жизни не о чем? Давайте же побережем себя. Хватит этой детской магии. Тьфу-тьфу-тьфу. И положите пятак под пятку. Чтобы наконец отпустило.

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