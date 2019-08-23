Владимир Путин: «Спасская башня» является украшением культурной и общественной жизни Москвы
Президент России Владимир Путин поприветствовал участников, организаторов и гостей Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня».
По его словам, данное мероприятие внесет значимый вклад в популяризацию лучших образцов музыкального и хореографического искусства. Фестиваль «Спасская башня» является украшением культурной и общественной жизни Москвы.
Владимир Путин добавил, что посетители смогут «окунуться в атмосферу настоящего праздника, познакомиться с культурой и традициями разных народов». Приветствие президента России опубликовано на сайте Кремля.
Фестиваль «Спасская башня» пройдет в Москве с 24 августа по 2 сентября. Более 40 музыкальных коллективов из разных стран мира порадуют зрителей своими выступлениями. Участников поприветствовал и мэр Москвы Сергей Собянин. Он отметил, что уже по традиции фестиваль «Спасская башня» проходит накануне празднования Дня города.
Читайте также: Путин произвел стартовое вбрасывание шайбы на турнире «Сириус»